Palermo, Pigliacelli: “Anno pieno di emozioni, un onore indossare questa maglia”

Ultimo giorno di allenamenti a Palermo per la squadra di Eugenio Corini. Dopo la seduta odierna, i calciatori saranno liberi di andare in vacanza prima di tornare in campo nel mese di luglio. Il Palermo, infatti, svolgerà il prossimo ritiro estivo in Trentino Alto Adige a partire dal 9 luglio e fino al 4 agosto. L'intero gruppo rosanero svolgerà la preparazione pre-campionato nella provincia di Trento tra le località di Pinzolo e Ronzone, utilizzando hotel e strutture sportive di alta qualità, già sede di molti ritiri estivi per club italiani di prima fascia.