Palermo, Pierozzi: “Sono felicissimo per il gol e per l’assist, ma soprattutto per questi 3 punti”

«Spettacolare, davvero. Sono felicissimo per il gol e per l’assist, ma soprattutto per questi tre punti che ci danno uno slancio iniziale importante. Abbiamo fatto un precampionato molto intenso, abbiamo lavorato e sudato tanto, quindi ce lo meritiamo. Questa partita dà continuità a quella di Coppa Italia e ci trasmette fiducia, sia a noi che alla gente. Sì, oggi sono stato ispirato in zona offensiva. Mi sento di avere tanti gol nelle gambe e posso ancora migliorare sugli assist. Sono partito bene, adesso bisogna continuare su questa strada e sperare di farne tanti altri. Il tifo è stato incredibile: oltre 30.000 persone ci hanno sostenuto con una passione straordinaria. Speriamo di portare avanti questo entusiasmo fino a maggio e andare tutti insieme verso il nostro obiettivo. Tra una settimana arriva il Frosinone: dobbiamo prepararci bene, perché tutte le squadre che vengono qui giocano la partita della vita. Noi dobbiamo lavorare con serenità, ma con la giusta determinazione, per dare continuità ai nostri risultati.»