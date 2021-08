Palermo-Picerno 4-1: i rosanero non deludono all’esordio stagionale

Il commento della vittoria del Palermo contro il Picerno nella sfida valida per la Coppa Italia di Serie C

Buona la prima per il Palermo di Giacomo Filippi .

Un'ottima prova per dare il via ufficialmente alla stagione, con la speranza che possa essere il preludio di un'annata a tinte rosanero. Formazione siciliana che è stata bravissima ad approcciare con grande attenzione il match e mettere fin da subito in chiaro il reale valore delle due squadre. Il Palermo sblocca il match al 12' con Edoardo Lancini, che dopo una mischia riesce a concludere con il pallone che si insacca alle spalle di Mirko Albertazzi. I rosanero sfruttano il momento di sbandamento del Picerno e al 15' trovano il raddoppio, con un calcio di rigore trasformato da Roberto Floriano.