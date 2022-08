Palermo-Perugia, tandem Brunori-Soleri: la coppia con l’obiettivo di sfatare un tabù

In attacco spazio al tandem formato dalla "strana" coppia gol Brunori-Soleri. Il primo autore di ben 29 reti nel corso della passata stagione di Serie C tra regular season e playoff promozione, mentre sono 12 i gol realizzati dall'attaccante ex Roma durante il torneo di Lega Pro, con la massima espressione realizzativa messa in atto da subentrato. Dati alla mano Soleri il bomber al quale oggettivamente mancano i gol da titolare, decisivo invece quando è stato utilizzato a partita in corso. Sono solo cinque le uscite in tandem dal primo minuto della coppia Brunori-Soleri durante lo scorso campionato, con il bomber rosanero che è stato l'unico dei due a beneficiarne in zona gol, dovendo però attendere fino a marzo. Le precedenti gare in coppia, contro Taranto e Bari non hanno fruttato alcuna realizzazione per entrambi, facendo registrare anche risultati poco felici per la compagine rosanero, ko per 3-1 contro la formazione rossoblù e solo uno 0-0 nel match interno del "Barbera" contro i galletti.