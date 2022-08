PALERMO-PERUGIA, L’ELENCO COMPLETO DEI CONVOCATI DI CORINI

Prime convocazioni per il neotecnico del Palermo FC, Eugenio Corini, in vista del match d'esordio contro il Perugia, in programma domani sabato 13 agosto allo Stadio "Renzo Barbera" alle 20.45. Di seguito l'elenco completo dei ventitré calciatori rosanero scelti dal tecnico di Bagno Mella, per la prima gara di campionato di Serie BKT 2022-2023.