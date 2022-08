Palermo-Perugia, il dato dei biglietti venduti per l’esordio dei rosanero in Serie B

Il Palermo targato Eugenio Corini prepara meticolosamente l'esordio in Serie B contro il Perugia di Fabrizio Castori. Il match tra i rosanero e la compagine umbra è in programma sabato sera alle ore 20.45 nella cornice dello stadio Renzo Barbera. Dopo tre anni di ginepraio, il club siciliano riabbraccia la cadetteria a margine della vittoria dei playoff di Serie C nella doppia finale contro il Padova.