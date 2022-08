Palermo-Perugia, Giudice Sportivo: prima ammonizione per Floriano e Nedelcearu

Queste le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai match del primo turno di Serie B, andati in scena tra il 13 e il 14 agosto.

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Brescia, Como, Genoa, Modena, Pisa, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni e due bottigliette sul terreno e nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, all'11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LISI Francesco (Perugia): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO