Palermo-Perugia, Corini esordio “bis” al Barbera: il nuovo tecnico ha un obiettivo

Nel 2016 ko al suo esordio contro il Chievo, poi l'avventura in rosanero durò poco

Mediagol ⚽️

Quasi tutto pronto per Palermo-Perugia, match d'esordio della compagine rosanero di Eugenio Corini nel campionato di Serie BKT 2022-2023. Il nuovo allenatore della formazione siciliana siederà per la prima volta nella stagione calcistica ai nastri di partenza, sulla panchina del club di viale del Fante. Per il coach di Bagnolo Mella non un esordio vero e proprio, perché già nel dicembre 2016 Corini ha già guidato il Palermo dell'allora patron rosanero Maurizio Zamparini. Era la sfida del "Barbera" contro il Chievo, una gara che si rivelò un vero e proprio film horror - come riporta l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Nella sua carriera da allenatore, Corini ha fatto degli esordi il suo pezzo forte, a partire dalla sua esperienza da tecnico del Chievo Verona, per altro sua ex squadra anche da calciatore. La sua prima gara da coach del club clivense finì con il successo sulla Sampdoria per 2-1 e successivamente, alla sua seconda esperienza sulla panchina dei "mussi volanti" l'1-0 nel derby contro il Verona. Da lì le esperienze poco felici di Palermo e Novara. Alla guida del Brescia dopo il pari esterno per 1-1 contro il Carpi, nel primo match di campionato di Serie B della stagione 2017-2018, all'esordio casalingo contro il Palermo un altro successo per Corini che poté esultare al triplice fischio, dopo il 2-1 delle rondinelle sulla formazione rosanero allora allenata da Bruno Tedino, che diede il via ad una serie di otto risultati utili consecutivi per la formazione lombarda.

Anche l'avvio di stagione sulla panchina del Lecce sorride a Corini. Esordio con pareggio contro il Pordenone e blitz esterno contro l'Ascoli. Nella passata stagione, l'ingresso in corso d'opera nuovamente a Brescia, con la vittoria interna per 2-0 contro il Vicenza, al suo secondo esordio al "Rigamonti" alla guida delle rondinelle - scrive il noto quotidiano.

Corini è chiamato questa sera a riscattare l'esordio casalingo negativo del 2016 alla guida dei rosanero, con la speranza che la compagine siciliana possa parlare in campo più di quanto non abbia avuto modo di fare all'esterno del rettangolo di gioco. Per la terza gara di fila, incluse le sfide di Coppa Italia contro Reggiana e Torino, il club targato City Football Group ha optato per non effettuare alcuna conferenza stampa di presentazione alla sfida in programma. Silenzio che si unisce a quello dei nuovi arrivati che hanno già esordino in rosanero Sala, Nedelcearu, Stoppa, Elia. Dall'addio di Silvio Baldini, l'unico a parlare in conferenza stampa è stato proprio il neo tecnico del Palermo FC, Eugenio Corini, nel giorno della sua presentazione ufficiale, al fianco del direttore generale della società di viale del Fante Giovanni Gardini, quando il coach di Bagnolo Mella non aveva ancora avuto modo di conoscere al meglio la squadra. Oggi a distanza di una settimana, Corini avrebbe avuto modo di poter dare spunti diversi in conferenza stampa - chiude così il "Giornale di Sicilia".