Palermo-Perugia 1-0: rosa armoniosi e brillanti, rigore Brunori, umbri in dieci

Eugenio Corini torna da protagonista sulla panchina rosanero dopo la breve e non fortunata parentesi del 2016. Soltanto una settimana di lavoro per il tecnico di Bagnolo Mella, conscio di guidare una rosa che deve ancora essere potenziata e completata,, ma desideroso di partire con il piede giusto per conferire alla squadra un'infusione di entusiasmo ed autostima. Avversario tutt'altro che agevole il Perugia di Castori , compagine tosta e smaliziata per la categoria, reduce dall0accesso ai playoff conquistato la scorsa stagione.

Folata spartiacque al minuto ventidue: Perugia infilzato da una ripartenza ferale degli uomini di Corini, umbri disarticolati su un corner a favore, Floriano si invola a campo aperto e premia la sovrapposizione di Elia, Lisi lo stende e l'arbitro decreta il calcio di rigore. Rosso per il calciatore di Castori e Brunori implacabile dal dischetto per il vantaggio rosanero. Floriano volteggia tra le linee con brillantezza e qualità tra le linee, crea la superiorità numerica e mette dentro diversi palloni interessanti. Un ecc3esso di foga gli costa il giallo alla mezz'ora. Ancora Floriano protagonista di uno strappo bruciante sui diciotto metri, la sua battuta d'esterno trova pronto Gori. Castori rileva Righetti con di Serio. Broh conferisce ordine e vigoria davanti la difesa, Damiani giganteggia per fosforo, lucidità e qualità tecniche in regia. Chance per il raddoppio al minuto quarantadue, splendida combinazione Broh-Floriano-Brunori e destro largo dell'italobrasiliano che non vede il liberissimo Elia sulla destra. Un'altra ripartenza di Brunori, Perugia ancora smagliato da una situazione di corner a favore, punisce nel recupero di frazione la squadra di Castori:'assist per Elia e bis dell'esterno, ma il Var cancella la rete per offiside dell'ex Benevento. Primo tempo che si chiude con i rosanero avanti di misura.