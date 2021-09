Palermo, Perrotta subito protagonista: l’ex Bari si presenta e punta alla titolarità

Leadership, qualità tecnica e duttilità difensiva: il nuovo difensore del Palermo, Marco Perrotta, si presenta in conferenza stamp

"Palermo è stata la prima scelta, arrivare in rosanero è un passo in avanti. Mister Filippi ha fiducia in me e spero di poterlo ripagare in campo. Per me le squadre forti si vedono nei momenti di difficoltà, il consiglio che posso dare a questo Palermo è quello di reagire quando arriveranno periodi bui. Bari? Bari? È stata un'esperienza bellissima, all'inizio del mercato non avevo intenzione di spostarmi, poi le dinamiche in ritiro mi hanno fatto cambiare idea. In questo campionato mi conoscono quasi tutti. Mi trovo bene con la difesa a tre e spero di poter fare bene. Io a centro-destra contro il Taranto da mancino? Adattarmi non sarebbe un problema, sarà chiaramente il mister a decidere la formazione. Il mio obiettivo è quello di giocare il più possibile anche se in primis mi importa della squadra. Taranto? Ogni partita è una battaglia, non la vedo così tanto matricola e noi sappiamo di dover fare bene per dare continuità ai risultati. Speriamo di vincere ed offrire una buona prestazione dopo quella non troppo positiva di Messina, sappiamo di poter fare bene", ha dichiarato il classe '94 nella consueta conferenza stampa di presentazione.