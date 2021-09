Palermo, Perrotta è già in città: l’ex Bari non sarà convocato per il Messina?

Il nuovo acquisto del Palermo è atterrato ieri sera nel capoluogo siciliano e oggi sosterrà il primo allenamento

Tuttavia - secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" - il difensore prelevato in prestito dal Bari difficilmente sarà convocato da Filippi per la sfida contro l'Acr Messina, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia. La squadra, infatti, partirà alla volta della Calabria già nella giornata di domani. Ed il centrale classe 1994 non dovrebbe essere ancora pronto. Seguiranno aggiornamenti...