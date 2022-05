Palermo, Perinetti: “Barbera pieno fa tremare i muri. Juventus U-23? Ecco cosa manca”

L'ex direttore rosanero analizza i playoff di Serie C con il Palermo che ha superato l'ostacolo Triestina, soffermandosi su Padova e Reggiana

Giorgio Perinetti , ex direttore generale del Palermo , è stato intervistato ai microfoni di TuttoMercatoWeb soffermandosi anche sui playoff di Serie C che vedono tra i protagonisti proprio i rosanero:

"Il Palermo l'ho visto bene anche a Trieste. Baldini li mette bene in campo e, quando riempiono il 'Renzo Barbera', hanno un pubblico che fa tremare i muri. Il Padova, sulla carta, è sicuramente un avversario ostico, così come la Reggiana che però ha avuto lo scoglio più duro, hanno perso la Serie B per un gol del portiere. La Juventus Under 23 è una squadra molto tecnica ma composta da molti giovani e quindi potrebbe patire la mancanza di esperienza in partite così importanti".