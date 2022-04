Palermo, pericolo scampato per i diffidati: da Brunori e Valente a Accardi e Odjer

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta a vivere i playoff da protagonista e potrà farlo contando su tutti i calciatori presenti in organico

"Un sospiro di sollievo, per Baldini e per tutto il Palermo . L’ultima giornata a Bari è iniziata con quattro calciatori a rischio squalifica e, alla fine, nessuno di questi ha preso il giallo che avrebbe costretto il tecnico a fare rinunce pesanti per i play-off", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla squadra allenata dall'ex coach di Empoli e Carrarese .

Brunori, Valente, Accardi e Odjer ci saranno nella prima gara dei playoff così come Luperini e Giron che hanno già scontato la loro giornata di squalifica. Baldini potrà, dunque, contare su tutti gli effettivi per giocare il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. L'assenza più pesante sarebbe stata, di certo, quella del numero nove del Palermo che ha letteralmente trascinato i rosanero andando a segno in 14 delle ultime 15 gare disputate da De Rose e compagni. "Rinunciare a Brunori, per il Palermo, equivale a rinunciare alla sua potenza di fuoco in avanti. Perché nessuno ha segnato quanto lui e rimpiazzarlo non sarebbe facile in nessuna occasione", si legge sul Gds.