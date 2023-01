PALERMO, PERETTI AI SALUTI: L’EX VERONA UFFICIALE ALLA RECANATESE. I DETTAGLI…

La dirigenza rosanero e l'entourage del classe 2000 hanno scelto di imboccare due strade differenti da qui fino al termine della corrente stagione agonistica. Nel dettaglio, Manuel Peretti lascia dunque il capoluogo siciliano per volare nelle Marche. Per il centrale di difesa un contratto a titolo temporaneo che lo legherà fino al prossimo giugno alla Recanatese, club militante nel Girone B di Serie C. Un prestito secco che consentirà al giovane centrale ex Hellas Verona di trovare maggiore continuità d'impiego, implementando il suo processo di maturazione calcistica.