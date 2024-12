Palermo, per i tifosi tutti hanno la colpa del brutto percorso intrapreso

LE COLPE DEL PERCORSO DELUDENTE

La colpa maggiore di questo disastro, secondo il 33% dei votanti, è da attribuire ai dirigenti, colpevoli di un mercato non all'altezza con tanti calciatori arrivati, anche per una cifra importante, ma che non sembrano essere adatti al gioco di Dionisi, oltre i tanti nuovi volti con pochissime presenze causa infortuni. Anche l'allenatore, per il 28% dei votanti, ha molta colpa: tanti errori, sia a livello di gestione dei calciatori che di tattica, soprattutto riguardante il modulo, molto contestato dai tifosi. Anche il caso Brunori non sembra essere stato gestito al meglio. Le colpe sulla società secondo il 24% sono tante, soprattutto sulla sbagliata progettualità di questi anni. Solo il 14% dei tifosi da la colpa ai calciatori: tantissimi errori individuali, molti atteggiamenti errati e casi irrisolti. Problemi che i rosanero si portano dietro da tre anni.