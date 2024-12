Palermo, per i tifosi il ritiro è stata una scelta giusta

Il Palermo va in ritiro: è questa la decisione presa in vista della sfida contro il Catanzaro. Secondo i tifosi, tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it , questa decisione è stata giusta, ma non tutti credono sarà proficua.

RITIRO GIUSTO, MA AIUTERÁ?

Secondo il 75% dei tifosi il ritiro è una scelta giusta: troppi errori e poca concentrazione che hanno tante volte cambiato il risultato, sia in fase difensiva che offensiva. Secondo il 41% dei tifosi però, questa scelta non aiuterà nell'immediato futuro: poco tempo e poca voglia, questo che una parte dei supporters rosanero pensano sul ritiro, rispetto al 34% che spera, e crede, in un possibile cambiamento dopo questo periodo, soprattutto a livello mentale. Per il 25% dei tifosi invece il ritiro non è la giusta soluzione e che non aiuterà.