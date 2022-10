Palermo, per Broh nulla di grave. Iniziano i lavori per il centro sportivo a Torretta

Focus della Gazzetta dello Sport, edizione siciliana, sull'attualità in casa Palermo . Nel corso della scorsa giornata di Serie B contro il Pisa , il centrocampista Jérémie Broh sembrava aver avuto la peggio al seguito di un contrasto, uscendo dal campo zoppicando. "La squadra rosanero riprenderà oggi la preparazione in vista della sfida con il Cittadella in programma domenica prossima al Barbera alla quale non mancherà Broh. Il venticinquenne centrocampista ha riportato una botta alla gamba che fin da subito è sembrata di lieve entità ", sottolinea il quotidiano. Il tecnico rosanero Eugenio Corini potrà dunque contare ance sul mediano italo-ivoriano per la prossima giornata di campionato.

Parallelamente, questa settimana si darà il via ai lavori per la realizzazione del nuovo centro sportivo del Palermo in quel di Torretta. "Un progetto al quale il presidente Mirri lavora da un paio di anni e che con l'avvento del City Group ha trovato la linfa per la realizzazione. I lavori riguarderanno non solo il campo comunale dato in concessione al club ma anche i terreni adiacenti di proprietà della società dove sorgerà la struttura che ospiterà la prima squadra e le giovanili", conclude la Gazzetta.