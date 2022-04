Palermo, Pelagotti su Instagram: “Ringrazio tutti. Già non vedo l’ora di ritornare”

Il portiere del Palermo, Alberto Pelagotti, saluta e rassicura i tifosi rosanero su Instagram a proposito del suo stato di salute dopo l'operazione chirurgica di oggi

Il Palermo prepara la trasferta al "San Nicola" contro il Bari, nell'ultima giornata del girone C di Serie C. Il titolare in porta per la gara contro i galletti sarà sicuramente Samuele Massolo, a causa dell'intervenuto chirurgico a cui si è sottoposto Alberto Pelagotti nella giornata di oggi.