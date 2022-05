Palermo, Pelagotti si riprende la porta: l’uomo in più per i playoff di Serie C

Dopo l'intervento che l'ha tenuto ai box, Pelagotti è pronto a riprendersi la porta del Palermo in vista dell'esordio ai playoff di C

Col terzo posto maturato nel Girone C di Serie C, i rosanero faranno il proprio debutto ai playoff la prossima domenica e l'ex portiere dell'Empoli ha avuto oltre due settimane per superare i leciti postumi dovuti all'intervento. "Per Pelagotti l'operazione è stato il secondo momento buio della stagione da attraversare, dopo quelle panchine durate per quattro gare consecutive", prosegue la Rosea. Il gruppo squadra siciliano si è compattato ulteriormente nelle ultime settimane e sono numerosi i messaggi di sostegno che sono arrivati a Pelagotti nei giorni a seguire l'intervento. "Il tecnico, inoltre, lo ha voluto portare anche a Bari per l'ultima gara della regular season, nonostante non avrebbe giocato, per fargli respirare aria di casa e l'atmosfera pre gara", si legge. Samuele Massolo non ha fatto rimpiangere il classe 1989 ma tutti gli indizi del caso fanno pensare a un nuovo avvicendamento nella porta rosanero.