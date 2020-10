Palermo, Pelagotti e la festa di Halloween: la zucca e quel significato speciale…

Non solo maschere paurose e travestimenti.

Il 31 ottobre ricorre Halloween, una festività antica che ancora oggi divide e fa discutere, ma che negli ultimi anni ha preso sempre più piede anche nel nostro paese con tanti bambini intenti a suonare ai campanelli per il classico “dolcetto o scherzetto”. Associata dai più a costumi spaventosi e festeggiamenti a tema, Halloween, non rappresenta però per tutti solo la notte “delle streghe”. A testimonianza di ciò il messaggio diffuso tramite i propri social dall’estremo difensore del Palermo Alberto Pelagotti che, proprio questo pomeriggio, ha deciso di condividere con i propri followers l’importanza di una festa come Halloween.

“Halloween è una festa che mi ha sempre affascinato. Fin da piccolo mio padre mi ha abituato a fare la famigerata zucca, crescendo ho capito che quella zucca è un collegamento tra noi e le persone che non ci sono più e che adesso ci guardano da lassù. Naturalmente mi viene da pensare ai miei nonni Silvana e Giuseppe e tantissime persone che sono scomparse ma che porto sempre nel mio cuore. Buon Halloween a tutti”.