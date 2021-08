Palermo, Pelagotti decisivo contro il Latina: vinto il dualismo con Massolo?

Palermo vittorioso per 2-0 contro il Latina: primi tre punti conquistati della compagine di Filippi, nel primo match di Serie C 2021-2022. Successo rosa nel segno di Pelagotti, autore di interventi decisivi che rinsaldano le gerarchie tra i pali

Nella vittoria del Palermo contro il Latina, nella prima giornata del girone C di Serie C, c'è anche la firma di Alberto Pelagotti, decisivo sul finale di gara neutralizzando il tiro di Sanè.

La prestazione del portierone ex Empoli sembrerebbe mette in chiaro le gerarchie di Giacomo Filippi, che nel pre-campionato aveva fatto presagire di dover scegliere tra l'attuale numero uno rosanero e Samuele Massolo, estremo difensore classe 1995, ex Virtus Entella, acquistato dalla Fermana, durante la sessione estiva di calciomercato. Il portiere toscano, già titolare nel primo impegno ufficiale dei rosanero nella sfida di Coppa ItaliaSerie C contro il Picerno, aveva lanciato un forte segnale al tecnico di Partinico e alla squadra, con esperienza e sicurezza messe al servizio della compagine rosa.

Tornando alla gara contro il Latina, poche le occasioni della compagine nerazzurra nel corso della prima frazione di gioco, con la compagine pontina che si è resa pericolosa solo al minuto 22 con un piazzato di Tessiore, prontamente alzato in calcio d'angolo da Alberto Pelagotti. Il pallino del gioco resta in mano alla compagine di Filippi, che gestisce la gara senza riuscire però trovare il gol del raddoppio dopo la rete di Floriano su calcio di rigore nel primo tempo. Al minuto 67 i rosanero rischiano la beffa, dopo un retropassaggio "killer" di Manuel Peretti che viene intercettato da Jefferson, ma sul quale Pelagotti è pronto a chiudere la visuale di porta all'attaccante brasiliano del Latina, costringendolo a defilarsi per concludere a rete, il quale colpisce la base del legno alla sinistra dell'estremo difensore rosanero.

Due minuti più tardi, il portiere toscano sale in cattedra. Azione corale del Latina che libera l'attaccante senegalese Adame Sanè: per il ventunenne tiro a botta sicura dall'interno dell'area di rigore e miracolo di Alberto Pelagotti che rimanendo lucido e concentrato - nonostante sia stato poco impegnato - di riflesso, si distende alla sua destra neutralizzando il tiro dell'attaccante nerazzurro, tenendo in partita i suoi e strozzando in gola l'urlo di gioia del Latina.

Buona la prima per i ragazzi di Filippi e per l'esperto portiere rosanero, che alla terza stagione nel capoluogo siciliano, dimostra di essere ancora lui il titolare, mostrando esperienza e affidabilità, mantenendo quindi salda la titolarità tra i pali.