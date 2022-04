Palermo, Pelagotti c’è! Il numero 1 torna a tuffarsi, problema Odjer per Baldini?

Tolti i punti, Pelagotti sta per tornare a pieno regime tra i pali rosanero. Ripresi per lui anche gli allenamenti con tuffi e salti, adesso è pronto per rientrare ai playoff. Odjer ha invece accusato un piccolo fastidio post Bari, le sue condizioni

Mediagol ⚽️

"Pelagotti torna tra i pali, anche se ancora non è al top della condizione. Il portiere ha tolto ieri i punti di sutura, dopo l’intervento a cui si è dovuto sottoporre nelle scorse settimane a Pisa". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che concentra le sue attenzioni sul rientro - seppur ancora parziale - di Alberto Pelagotti tra i pali rosanero. Dopo l'intervento chirurgico al quale l'estremo difensore si è sottoposto nelle scorse settimane, è la prima volta che l'ex Empoli torna a tuffarsi sul campo, con i punti di sutura che sono stati rimossi. Una buona notizia in vista dell'inizio dei playoff per Silvio Baldini, che potrà però contare anche su Massolo per l'esordio del prossimo 8 maggio.

Lavoro differenziato, invece, per Moses Odjer, che veniva da una botta subita nel match contro il Bari ma che già da oggi dovrebbe tornare a lavorare a pieno regime con tutto il gruppo. "Anche oggi la squadra scenderà in campo e resta da valutare se ripetere nel weekend lo stesso esperimento fatto in occasione del mancato derby col Catania, ovvero un test per non far perdere il ritmo partita ai giocatori. Al momento, però, non è in programma alcuna amichevole", chiude il GdS, che sottolinea in chiusura come uno tra Felici e Somma sia ormai recuperato dalla positività al covid 19, con la società che ha però voluto mantenere il massimo riserbo su chi tra i due sia risultato negativo al test antigenico.