Palermo, peggiore partenza di sempre in B: Corini non è l’unico responsabile…

La peggior partenza di sempre in Serie B da quando la vittoria vale tre punti. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", edizione Sicilia, si sofferma sulla crisi profonda del Palermo di Eugenio Corini. Penultimo posto in graduatoria per la compagine rosanero, cinque punti nelle ultime otto gare, soltanto due nelle ultime cinque giornate. Una squadra che denuncia lacune, criticità e limiti strutturali in entrambe le fasi di gioco, vulnerabile in fase difensiva e sterile quando prova ad attaccare la porta avversaria. Il doppio turno interno non ha portato in dote una svolta: contro Pisa e Cittadella sono arrivati soltanto due pareggi che non hanno migliorato la classifica di Brunori e compagni. Tuttavia la classifica del torneo cadetto resta molto corta, il Modena prima di cadere a Pisa aveva scalato ben otto posizioni grazie a tre successi di fila. Se il Palermo riuscisse ad imporsi sui canarini, li appaierebbe in graduatoria. Corini si è andato a prendere i fischi con i suoi calciatori al termine della sfida contro il Cittadella, la città ha individuato nella figura del tecnico il principale responsabile della crisi rosanero. Nonostante l'obiettivo dichiarato dal club sia inequivocabilmente la salvezza e vi siano ancora ottantaquattro punti a disposizione per centrarlo. Anche l'attuale società ha le sue percentuali di responsabilità per alcune discutibili modalità di gestione, dal caso Baldini ai tempi di individuazione del suo erede in panchina, senza dimenticare il calciomercato definito ed entrato nel vivo a stagione già cominciata.