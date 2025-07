Palermo, Peda: “Mister Inzaghi ci ha fatto capire come si lavora”

Patryk Peda, centrale del Palermo, è intervenuto ai microfoni ufficiali: "Già dal primo giorno si è visto che si lavora tanto. Anche il mister ce l’ha detto: “Dovete correre con me”. Fin da subito abbiamo capito che sarà un ritiro intenso, ma io sono felice, perché queste tre settimane sono fondamentali per lavorare bene e arrivare pronti al campionato. C’è grande affiatamento nel gruppo, e questo si percepisce. Abbiamo tanti giocatori forti, siamo una squadra che può lottare con chiunque. Se ci prepariamo bene, poi dipenderà tutto da noi. Nel girone di ritorno dello scorso campionato penso di aver fatto bene. Ho passato sei mesi a Castellammare e sono contento di quell’esperienza. Ringrazio tutti lì, mi sono trovato benissimo. Ho giocato 13 partite, credo di averle fatte quasi tutte bene… forse tutte. Per me era un momento importante, perché prima non avevo giocato molto. Stavo aspettando l’occasione, e quando è arrivata ho cercato di dare sempre di più, partita dopo partita. Mister Inzaghi ci ha trasmesso fin da subito grande determinazione. Ci ha fatto capire come si lavora, come si corre. Ma soprattutto ci sta trasmettendo una mentalità vincente. Sappiamo chi è, da dove viene, cosa ha fatto. Ha visto livelli altissimi e lavorare con lui per noi è un’opportunità: ci può portare a fare grandi cose in campionato. L’energia dei tifosi rosanero si è sentita da subito, anche qui, lontano da Palermo. È bellissimo vedere tanti tifosi che ci seguono ovunque. Per me è fondamentale avere un buon rapporto con loro, perché ci danno una spinta enorme. È sempre bello vederli e sentire il loro entusiasmo. E poi c’è la partita contro il Manchester City, il 9 agosto al Barbera. Sarà una partita speciale, contro una squadra di livello assoluto. Credo che affrontare queste squadre sia molto utile: ci fanno crescere e ci preparano bene al campionato. Giocare al nostro stadio, con tutti i tifosi presenti, sarà davvero bellissimo".