Palermo, pausa e ultima settimana di allenamenti: Doda partito per l’Albania

Due giorni di pausa per il Palermo di Giacomo Filippi.

Terminato il campionato, il tecnico originario di Partinico ha concesso alla squadra due giorni di riposo, mentre la prossima settimana si concluderanno gli allenamenti e scatterà il classifico “rompete le righe”. “C’è in realtà chi ha già salutato i compagni”, scrive l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”.

Si tratta di Masimiliano Doda che, convocato dal commissario tecnico della Nazionale Under 21 dell’Albania, non tornerà in Sicilia. Alban Bushi, infatti, ha chiamato in causa il giovane terzino rosanero in vista delle sfide in programma contro Andorra, venerdì prossimo, e Bulgaria, l’8 giugno.

Il resto della squadra, invece, si ritroverà per gli ultimi allenamenti prima di iniziare le vacanze. “Solo lavoro per mantenere la condizione, senza ovviamente appesantire i carichi non essendoci più partite in programma”, si legge. Lucca e Rauti, fermi ai box, proseguiranno con la riabilitazione ed il recupero dai rispettivi infortuni, con l’attaccante di proprietà del Torino che da sabato potrà tornare alla base, così come Fallani, Palazzi e Corrado.