Palermo, Pastore: “Ricevere l’affetto dei tifosi ancora oggi è straordinario”

IL PERCORSO DA CALCIATORE

L'argentino ha affrontato il tema del suo percorso da calciatore: "Ho cominciato a pensare di avercela fatta soltanto adesso che non gioco più a calcio. Il mio percorso da calciatore l’ho vissuto normalmente, ogni cosa che mi succedeva credevo fosse normale. Arrivare a Palermo, giocare in una squadra con dei campioni o affrontare campioni di squadre come Inter, Juventus e Milan. L’ho vissuto come una normalità, come se stessi giocando con i miei amici in Argentina. Oggi mi rendo conto che ho fatto una carriera importante, ho giocato in campionati importanti. Sono stato 7 anni al Paris Saint Germain con giocatori che hanno segnato in maniera profonda il calcio mondiale. Ho condiviso momenti con loro dentro e fuori dal campo. Ho giocato bene a calcio, ho provato a fare sempre bene. È straordinario l’affetto che ricevo ancora oggi della gente quando vado a Palermo, a Parigi o a Roma, anche se lì non è andata come volevo. In tutte le squadre dove ho giocato ho costruito un bel rapporto con i tifosi, questa è la cosa più importante - ha aggiunto - che oggi rimane molto di più di aver vinto una coppa o una partita"