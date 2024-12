Palermo, Pastore: “Cavani grande professionista. Messi migliore di sempre”

I CALCIATORI NEL PERCORSO DEL FLACO

L'argentino ha parlato di tante figure conosciute nel suo percorso da calciatore: "Cavani un grande professionista. Ancora oggi presta attenzione al suo corpo, cura l’alimentazione. È un guerriero, dà la vita per la squadra. A Palermo era anche lui giovanissimo, a Parigi arrivava dopo il percorso al Napoli. Lui è sempre incentrato sul lavoro disquadra e sul fare bene. Neymar giocatore unico, tecnicamente e sotto ogni punto di vista. Quello che più mi ha sorpreso in un allenamento, in una partita. Lui veramente se vuole può fare quello che vuole. Grande giocatore che ha tutte le qualità che può possedere un calciatore. Forte con entrambi i piedi, di testa, è reattivo. Ha veramente tutte le caratteristiche. Ibrahimovic è il re, a Parigi è stato il nostro re. Ci ha fatto imparare tanto, mi ha aiutato tanto a essere più competitivo e a volere vincere ogni giorno. E’stato un giocatore che caricava tantissimo, capitano eccezionale ha fato la differenza al PSG. In quegli annispiccava la personalità e il suo modo di vivere il calcio. Di Maria per me è stato un giocatore a cui non hanno dato il giusto valore perché ha giocato sempre con campioni incredibili al suo fianco. Io lo metterei sempre nella mia squadra ideale, è un giocatore che fa la differenza. E’ anche un mio amico, abbiamo condiviso tanto anche fuori dal calcio. Mi ha fatto piacere vederlo vincere con la Nazionale argentina, voleva questo con tanta voglia. E’ uno dei top con cui ho giocato. Messi? Si può dire poco di lui, ho avuto a fortuna di giocare con tutti questi giocatori ma soprattutto con lui. Il miglior giocatore disempre, in allenamento e in partita fa delle cose che non puoi neanche immaginare. Quando vuole una cosa e si accende è finita per gli altri. E’ il migliore di tutti, di sempre. Io ho 35 anni, Maradona non l’ho visto giocare ma l’ho avuto come allenatore. Ho avuto la fortuna di vivere Maradona e Messi nello stesso spogliatoio. Incredibile, una cosa unica. Diego aveva la sua aura, il suo modo di vivere e di essere. La sua personalità, il suo coraggio, la sua forza. Era una persona che ti trasmetteva qualcosa, parlo di lui e ho la pelle d’oca. Mi chiamava per sapere come stavo. Unica persona che ho visto in questo mondo che mi ha trasmesso sempre qualcosa soltanto con lo sguardo. Per questo dico di essere fortunato e che il calcio mi ha regalato delle cose che se avessi fatto un’altra carriera non avrei potuto vivere".