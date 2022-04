Palermo, passi avanti per la cessione: il club fa gola, al Barbera visite “sospette”

Le ultime sul capitolo cessione: il presidente Dario Mirri ha avuto diversi incontri, ieri allo stadio un’altra visita.

"Il Palermo fa gola a tanti, che viavai al «Barbera»". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul futuro della società di viale del Fante. Il presidente Dario Mirri , infatti, avrebbe avuto diversi incontri con soggetti interessati a finanziare il club. "Sulle trattative, vige il più stretto riserbo. Poi, però, basta fare un salto in viale del Fante per notare movimenti diversi dal solito. [...] di emissari e imprenditori ne sono transitati diversi, negli ultimi giorni", si legge.

Nel dettaglio, uno degli imprenditori che ha incontrato Mirri è stato Giovanni Cagnoli , presidente e azionista della holding Carisma , già in passato accostata al Palermo . Tuttavia, il summit pare sia dovuto ad altri affari del presidente. Ma nelle ultime ventiquattro ore, al "Renzo Barbera", vi sarebbero state altre due visite. "Due figure ignote". E una di queste avrebbe visitato anche il Palermo Museum, oltre ad incontrare il presidente Mirri , dopo essere arrivato in taxi. "Che uno di loro parlasse inglese (e avesse bisogno di un interprete) è anche un dettaglio trascurabile - prosegue il noto quotidiano -. I dubbi su chi si sia presentato ieri al «Barbera» restano, ma quel che è certo è che si stanno aprendo diversi tavoli".

Non solo il City Football Group, dunque, sarebbe interessato al Palermo. Anche un fondo (di provenienza non specificata) sarebbe in trattativa con Mirri, mentre dall’Inghilterra rimbalza una proposta dalla società di advisor finanziari Nine58.