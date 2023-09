Palermo, Pasqualin: “Ko col Cosenza? Incidente di percorso, i rosa si riprenderanno”

"Abodi ha preso atto delle nostre posizioni, sottolineando la competenza di Figc e Coni. Dunque incontreremo Gravina, fisseremo un appuntamento. Abodi non mi sembra uno che abbia patito il salto di qualità. Mi è sembrato all’altezza del suo ruolo. Conosce le problematiche dello sport e del calcio - ha proseguito Pasqualin -. L’Empoli ha cambiato allenatore e ha puntato su Andreazzoli? Andreazzoli si può definire il solito usato sicuro: come nessuno conosce l’ambiente. C’è da credere che l’Empoli possa riprendersi, anche se l’Inter mi sembra l’avversario peggiore. Torino-Roma? Mi aspetto una partita molto equilibrata. Il Torino è forte e insidioso. Per la Roma non sarà facile. Vedo i granata favoriti, mi sembrano più squadra", ha concluso.