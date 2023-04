Palermo, parziale fine dell’emergenza. Corini ritrova alcuni titolari per il Cosenza

Arrivano prevalentemente buone notizie per il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della gara con il Cosenza, in programma il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera". Come sottolinea l'apertura odierna della Gazzetta dello Sport, la settimana di preparazione alla sfida contro i rossoblù coincide con una parziale fine dell’emergenza.