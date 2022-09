Palermo, partitella all’Etihad Campus: Di Mariano show, Buttaro segna dalla distanza

Test in famiglia per Corini in quel di Manchester. Questi i due schieramenti

Nel secondo giorno del ritiro in quel di Manchester all'Etihad Campus, il tecnico Eugenio Corini schiera due formazioni della squadra rosanero per una partitella a campo ridotto. Questi i rispettivi undici di partenza con i relativi moduli nel corso del primo tempo :

Nel primo tempo è passata in vantaggio la formazione rosa con un gran destro di Alessio Buttaro da posizione leggermente spostata a destra rispetto al cerchio, potente e preciso. che si è infilato alle spalle di Mirko Pigliacelli che ha provato a tuffarsi senza successo. Nella ripresa, dopo alcuni cambi dalle due formazioni, ha raddoppiato la squadra rosa con la rete di Francesco Di Mariano: dal limite dell’area in velocità, entrando da sinistra, ha calciato col destro puntando sul palo più lontano. Il tris dei rosa porta nuovamente la firma del numero 10 palermitano, con il pallone messo in rete con un tocco di fino approfittando dell'uscita fuori dai pali di Pigliacelli. La formazione con la pettorina verde ha accorciato le distanze con un gol di Edoardo Soleri: cross dalla destra in area di rigore, dalla parte opposta è sbucato l'attaccante romano che di piattone in totale facilità ha insaccato.