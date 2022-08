Palermo, partenza da sballo per Brunori: prima tripletta tra i pro e dubbi scacciati

"Una tripletta, col Palermo , non l'aveva fatta mai. Tre gol nella stessa partita non era mai riuscito a realizzarli nemmeno tra i professionisti, con qualsiasi maglia", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul bomber Matteo Brunori .

L'ex attaccante della Juventus si è preso la scena all'esordio stagionale in Coppa Italia contro la Reggiana , realizzando tre gol che hanno consentito ai rosanero di staccare il pass per i 32esimi di finale della nota competizione. Nell'anno solare, l'italobrasiliano ha realizzato ben venticinque gol scavalcando Benzema e Mbappé nella speciale classifica.

"Brunori, oggi, è arrivato a quota 32 reti complessive: ha preso Vito Chimenti ed è oggi il 15° in graduatoria. La top ten, con Cavani, dista solo 5 reti", prosegue il Gds. Destro, sinistro e testa: una tripletta perfetta a riprova di come Brunori sia un attaccante completo. L'olimpo dei <<triplettisti>> vede davanti a tutti Fabrizio Miccoli con quattro hat trick realizzati in rosanero. Speciale graduatoria in cui spiccano nomi dal calibro di Toni, Pastore e Ilicic.