Palermo, parte un mini tour de force: rosanero chiamati al salto di qualità

Tre partite in otto giorni per il Palermo: un banco di prova importante per saggiare le capacità della squadra di Giacomo Filippi e scalare la classifica

⚽️

Tre gare in otto giorni per il Palermo di Giacomo Filippi. Un mini tour de force che "può cambiare la classifica", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Domenica 26 settembre, infatti, i rosanero affronteranno il Monterosi Tuscia allo Stadio "E. Rocchi" di Viterbo. Poi, il ritorno al "Renzo Barbera", dove mercoledì 29 settembre arriverà il Campobasso, un'altra neopromossa. Infine, la delicata trasferta in casa della Juve Stabia: il match contro gli uomini di Walter Novellino, ancora imbattuti, è in programma lunedì 4 ottobre alle ore 21.

Tre partite, veri e propri esami di maturità, che diranno di più sulle effettive ambizioni e possibilità del Palermo, che fin qui ha collezionato in campionato una vittoria contro il Latina, una sconfitta sul campo del Taranto e due pareggi con Acr Messina e Catanzaro. Dal prossimo weekend la squadra di Filippi dovrà provare a cambiare passo, lasciandosi alle spalle alcune incertezze (e meccanismi da rivedere) mostrate in questo avvio di stagione.