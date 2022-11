Palermo, parola alla difesa: Corini registra la retroguardia e cambia marcia ai rosa

Il Palermo chiude la porta. Tra i segreti della rinascita della compagine di Corini vi è certamente una ritrovata solidità in fase difensiva. La formazione rosanero è reduce da tre clean sheet consecutiv valsi ben sette punti in classifica. Pigliacelli e compagni non hanno subito alcuna rete nelle sfide contro Cittadella, Modena e Parma, facendo registrare una decisa inversione di tendenza rispetto alle precedenti settimane. Un dato figlio della crescita in termini di rendimento dei centrali Nedelcearu e Marconi, di un ritrovato Mateju a suo agio sulla corsia di destra, del discreto impatto di Devetak sul binario mancino. Al netto della performance del reparto, bisogna sottolineare come la retroguardia abbia beneficiato di una maggiore compattezza complessiva in fase di non possesso, figlia anche della nuova composizione del centrocampo rosanero. Zona nevralgica molto più dedita a schermatura, interdizione e pressing, con giocatori come Broh e Gomes che, per attitudini fisiche e tattiche, garantiscono supporto e protezione all'intera linea difensiva. Contro il Parma, un difensore ha anche firmato il gol della prestigiosa vittoria: Ivan Marconi ha suggellato una prestazione di livello svettando con il tempo giusto sull'invitante cross calibrato da Valente. Nel finale di gara Corini ha inserito anche Bettella per conferire ulteriore fisicità alla fase difensiva, carando un Palermo con il 3-5-2 al fine di blindare il prezioso vantaggio. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" sottolinea una statistica specifica in merito alla retroguardia rosanero: quello firmato da Marconi contro ducali è stato il primo gol di un difensore in casa Palermo in questo campionato di Serie B.