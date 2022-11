Palermo-Parma, Zaccardo: “Ducali vogliono subito la A, rosa da progetto. Tifosi…”

"Il Parma lo vedo più avanti, ha l’obiettivo di tornare su immediatamente e non hanno molto tempo a disposizione. Il Palermo può progettare ma spero che possa farcela il prima possibile. I tifosi sono impazienti di tornare agli anni d’oro, ricchi di emozioni in cui si giocava in A. Daranno una spinta in più. Per me la gara tra rosanero e ducali non è certo una partita come le altre, non lo era neanche quando giocavo. Un gol l’ho segnato al Parma da giocatore del Palermo e uno l’ho fatto a rosa quando giocavo a Parma. Le annate più belle della mia carriera le ho fatte lì, spero di rivedere entrambe le compagini in Serie A”.