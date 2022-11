Palermo-Parma, quote bookmakers: rosa favoriti nel match del “Barbera”. Il segno 2…

Quasi tutto pronto per la sfida del "Barbera" tra Palermo e Parma, gara valida per la 12ª giornata del campionato di Serie BKT 2022-2023, in programma alle 16:15. Dopo la vittoria esterna del "Braglia" contro il Modena di coach Attilio Tesser, la prima stagionale lontano dalle mura amiche, il Palermo FC guidato da Eugenio Corini, vuole dare seguito alla scia di risultati utili consecutivi con una vittoria davanti ai propri tifosi, dopo i due pari interni consecutivi contro Pisa e Cittadella ed il blitz in terra emiliana contro i canarini. Nonostante le condizioni meteo non lascino presagire il pienone previsto, saranno circa 16.000 i sostenitori rosanero che inciteranno la formazione capitanata da Matteo Brunori, in un "Barbera" che si prepara a riabbracciare l'ex Franco Vazquez tra le file del Parma.