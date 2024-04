Palermo-Parma, quote bookmakers: Pecchia favorito su Mignani, il segno X…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per la capolista da parte dei bookmakers in vista della partita in programma al "Barbera".

Mediagol ⚽️ 19 aprile 2024 (modifica il 19 aprile 2024 | 08:48)

E' il giorno di Palermo-Parma. Archiviati i due pareggi di fila ottenuti dalla squadra del neo-tecnico Michele Mignani contro Sampdoria e Cosenza, fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" i rosanero vanno a caccia di punti e di risposte. Una gara delicata contro la prima della classe, reduce dal successo ottenuto allo Stadio "Ennio Tardini" per 2-0 contro lo Spezia.

Sono sessantanove i punti conquistati fin qui dai gialloblu, frutto di diciassette successi, otto pareggi ed otto ko; quarantatré sono le reti siglate in trentatré partite, ventotto i gol incassati. Occupa, invece, il sesto posto della classifica di Serie B la compagine siciliana a quota cinquantuno punti. Uno score frutto di quattordici vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte, con cinquantotto reti all'attivo e quarantotto gol subiti. L'ultimo precedente risale allo scorso 10 dicembre, con il 3-3 maturato allo Stadio "Tardini" alla luce della doppietta di Matteo Brunori e del gol di Jacopo Segre; per gli emiliani in rete Nahuel Estevez, Valentin Mihaila e Gabriel Charpentier.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Mignani, Pecchia dovrà fare a meno dello squalificato Ange-Yoan Bonny, oltre a Woyo Coulibaly e Lautaro Valenti. Mentre il tecnico del Palermo dovrà fare a meno di Filippo Ranocchia e Aljosa Vasic, ma ritrova Fabio Lucioni e Francesco Di Mariano.

LE QUOTE DI PALERMO-PARMA — Equilibrio e leggeri favori del pronostico per il Parma da parte dei bookmakers. Il segno 1, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla da 2.75 e 2.85. Quota tra il 3.30 e il 3.50 per il pareggio, mentre un eventuale successo dei gialloblu è quotato a 2.40.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 2.85 3.45 2.40 1.55 2.30 Planetwin365 2.80 3.35 2.40 1.53 2.30 Goldbet 2.85 3.30 2.40 1.57 2.25 Bet365 2.75 3.50 2.40 1.61 2.20

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.