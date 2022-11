Palermo-Parma, ottimismo per Di Mariano: l’ex Lecce vuole esserci, Buttaro e Sala…

Risposte confortanti in termini di intensità, compattezza, spirito e atteggiamento. Step graduali ma progressivi, compiuti fin dal match interno contro il Pisa e culminati nel successo di Modena dopo il pari in casa contro il Cittadella. Corini sembra pronto a raccogliere i primi frutti di un lungo e certosino lavoro di semina, non privo di criticità, intoppi ed inciampi, il suo Palermo è pronto ad affrontare un Parma che si è consacrato probabile protagonista del campionato in questa prima parte di stagione. Dopo il blitz liberatorio firmato al Braglia, il tecnico rosanero vorrebbe cambiare il meno possibile in sede di formazione iniziale per conferire ritmo, affiatamento e continuità alla squadra anche contro i ducali. La rinuncia a Salvatore Elia, vittima di un brutto infortunio che lo costringerà ad un lungo stop, sarà purtroppo obbligata. Valente ha già dimostrato a Modena, seppur con attitudini e caratteristiche diverse, di poter adempiere con grande efficacia al ruolo di estremo destro del tridente offensivo. I problemi al ginocchio accusati in settimana da Di Mariano hanno creato più di un patema a Corini, che ha provato Vido in luogo dell'ex Lecce in allenamento, oltre a Saric nel cuore di un 4-2-3-1 alle spalle di Brunori. Tuttavia, come sottolinea l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, Di Mariano ha dato ottimi segnali nella giornata di ieri e dopo aver svolto parte del lavoro differenziato ha ripreso a correre e calciare il pallone. Filtra ottimismo su un recupero lampo ed un possibile impiego nel match di sabato contro il Parma, con l'esterno offensivo palermitano che dovrebbe riaggregarsi e lavorare totalmente con il gruppo nella seduta di oggi o nella rifinitura in programma venerdì alla viglia. Smaltiti i problemi alla caviglia anche da Buttaro che sarà tra i convocati della sfida tra rosanero e crociati, mentre prosegue spedito il programma di riatletizzazione di Marco Sala che tornerà disponibile per la trasferta di Cosenza.