Palermo-Parma, La Gazzetta dello Sport: “Mignani cambia i rosanero con Insigne”

"Mignani cambia i rosanero con Insigne". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Parma, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Renzo Barbera". "Misurare il livello di guarigione e le potenzialità in ottica playoff". E' questo l'obiettivo del tecnico Michele Mignani che, dopo due pareggi di fila, cerca la prima vittoria sulla panchina rosanero. Ed in occasione della gara contro la capolista potrebbe "lasciare il 3-5-2 per un 3-4-2-1 che aumenti l'imprevedibilità in avanti", si legge. La novità, dunque, potrebbe essere il ritorno in campo dal primo minuto sulla trequarti di Roberto Insigne in tandem con Federico Di Francesco alle spalle del solito Matteo Brunori.