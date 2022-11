Palermo, Parma ko al “Barbera”: Marconi segna e Corini svolta

"Ode al sacrificio, l’arma grazie alla quale il Palermo ha conquistato una vittoria pesantissima, col primo gol in B del difensore Ivan Marconi e venendo fuori dalla buca in cui l’aveva chiuso il Parma. Non si ricordano in pratica altre parate di Corvi ma neppure Pigliacelli, nonostante il predominio ospite durato tre quarti di match, ha poi dovuto compiere miracoli, a eccezione forse di un’uscita bassa su Sohm a fine 1° tempo".