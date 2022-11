Palermo-Parma, il dato degli spettatori: oltre 15mila i presenti al “Barbera”

In corso al "Renzo Barbera" la sfida tra Palermo e Parma, valida per la 12a giornata di Serie B. Zero a zero dopo la prima frazione di gioco. In attesa dell'inizio della ripresa, è arrivato pochi istanti fa il dato sugli. spettatori paganti presenti sugli spalti. In totale sono 15720 titoli emessi - Abbonati 11465 - Biglietti 4255.