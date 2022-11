Palermo-Parma, Iachini: “Bisogna dare tempo a Corini. “Renzo Barbera” insidioso”

Le dichiarazioni di Beppe Iachini, ex tecnico di Parma e Palermo

Parola a Beppe Iachini. L'ex tecnico di Parma e Palermo, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di TMW in vista della sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B tra la compagine rosanero guidata oggi da Eugenio Corini ed i ducali, in programma sabato cinque novembre allo stadio Renzo Barbera, a partire dalle 16.15. Di seguito le parole dell'allenatore marchigiano: