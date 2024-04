Palermo-Parma, ecco quanti biglietti venduti. Il club rosa: “Non fermiamoci!”

Archiviati i due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Cosenza, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare la capolista Parma fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera". Prosegue, dunque, la vendita dei biglietti per assistere alla partita valevole per la trentaquattresima giornata di campionato di Serie BKT. I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di venerdì 19 aprile o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali: