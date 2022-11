Palermo-Parma, caccia al terzo clean sheet: Pigliacelli vuole conquistare il Barbera

L'esperto estremo difensore di Eugenio Corini, capace di mettersi alle spalle l'errore contro il SudTirol, è stato eletto miglior portiere dell'undicesimo turno di Serie B. Reduce da due clean sheet di fila, contro il Cittadella tra le mura amiche del "Barbera" e nel match esterno del "Braglia", l'ex Universitatea Craiova è a caccia della seconda gara interna in cui mantenere la porta inviolata. La scalata in classifica del Palermo passa anche dalle sue parate visto che al Braglia è stato decisivo in diverse occasioni consentendo poi alla compagine rosanero di portare a casa i tre punti e al Modena di non riaprire il risultato.