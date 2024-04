Palermo-Parma 0-0: rosa brillanti per un tempo, ripresa soporifera e pari al Barbera

PRIMO TEMPO - Sfida alla capolista per il Palermo di Mignani nell'anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie B. Gara ad altissimo coefficiente di difficoltà ma intrisa di fascino e motivazioni supplementari per la compagine rosanero a caccia della prima vittoria della nuova gestione tecnica. Dopo i sensibili progressi mostrati nelle prime due uscite col nuovo tecnico in panchina, Brunori e compagni cercano prestazione di livello e risultato di prestigio contro la formazione dominatrice del torneo cadetto. Blindare il sesto posto, accorciare il gap sulle dirette contendenti che la precedono in graduatoria, implementare convinzione ed autostima in vista del rush finale ed eventuali playoff: obiettivi molteplici per la squadra siciliana al cospetto della corazzata guidata da Fabio Pecchia. Mignani conferma il 3-4-1-2, di fatto 5-3-2 in fase di non possesso, con qualche interessante novità nell'undici iniziale. Pigliacelli tra i pali, Diakitè, Lucioni e Nedelcearu a comporre il pacchetto arretraro, Di Mariano e Lund stantuffi a tutta fascia sui rispettivi binari. Henderson e Gomes in zona nevralgica, Di Francesco ad oscillare tra linea mediana e trequarti, tandem d'attacco composto da Brunori e Mancuso. Palermo che a tratti sembra disporsi con un inedito 4-4-2, Diakitè e Lund completano da laterali bassi la linea difensiva con Lucioni e Nedelcearu centrali, Di Mariano e Di Francesco esterni alti in mediana con Homes ed Henderson interni, Brunori e Mancuso coppia d'attacco. Palermo corto e aggressivo che impatta con buona personalità il match. Pressing alto, buona circolazione di palla, fraseggio rapido con sbocco fluido sulle catene laterali. Diverse le trame ber orchestrate per portare al cross Lund e Di Mariano, con la difesa emiliana brava a chiudere in the box. Ottima chance al minuto diciassette, Brunori crossa bene sul secondo palo, Di Mariano cerca la volée in acrobazia ma non centra la porta. Interpretazione coraggiosa, autorevole ed aggressiva del Palermo, baricentro alto, pressing ultraoffensivo e squadra in venti metri . Supremazia territoriale marcata e possesso palla nettamente in favore dei rosa. Tegola choc al minuto trentadue: Di Mariano è vittima di uno scontro fortuito di gioco dopo una percussione palla al piede, il jolly offensivo palermitano esce in barella tra l'apprensione generale , si teme un grave infortunio al ginocchio. Palermo che crea ancora i presupposti del vantaggio, Di Francesco premia l sovrapposizione di Lund che crossa teso per la battuta volante di Mancuso, Chichizola salva in corner. buttaro perde un aplaa sanguinosa in uscita, Di Chiara prova il sinistro e Pigliacelli rimedia nonostante la deviazione di Diakitè. il portiere rosa si ripete poco dopo sulla botta di Delprato, risposta di istinto sulla conclusione violenta e sfera in corner. Giallo per Osorio da una parte e Diakitè dall'altra. Prima frazione che termina in parità dopo tre minuti di recupero.