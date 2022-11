Palermo-Parma 0-0: i ducali fanno la partita, ma i rosa reggono e pungono gli ospiti

Palermo che parte con piglio ed intensità, squadra corta, aggressiva e fluida quando si distende in transizione. Valente e Segre combinano bene sullo stretto e creano diversi grattacapi al Parma sul binario destro, due cross radenti e pericolosissimi del numero trenta con Brunori in agguato ed anticipato di un soffio. Parma che insidia la retroguardia di casa con Bonny, bravo a vincere un rimpallo al limite ed incunearsi in area, attento in chiusura su di lui Nedelcearu. Emiliani costantemente in pressione nella metà campo rosanero, squadra di Pecchia che fraseggia con ottimi automatismi corali e buona qualità tecnica. Il Palermo si difende basso e la retroguardia rosa regge l'urto, ma la formazione di Corini fatica ad uscire palla al piede e proporsi pericolosamente dalle parti di Corvi. Primo squillo dei padroni di casa al minuto ventidue: bella verticalizzazione di Marconi per l'inserimento in area di Broh, cross per Brunori che assiste Valente, destro del numero trenta ribattuto, Gomes ci prova ma alza troppo la mira da ottima posizione. Cresce il Palermo: Broh apre per Devetak, ottima verticalizzazione per Di Mariano e cross immediato per la zampata di Brunori sul primo palo che non centra il bersaglio. Palermo che ci crede e implementa i giri del motore sul piano del ritmo e dell'intensità: Mateju prova il sinistro dalla distanza ma non impensierisce Corvi.. Parma che si riaccende al minuto quarantuno: Sohm verticalizza per il taglio di Tutino, bravo Pigliacelli ad opporsi e Devetak a sventare la minaccia sulla palla vagante in area. Poco dopo, su un'ottima sponda di Sshm, Tutino si invola verso la porta rosanero prendendo d'infilata Marconi, eccellente diagonale di Mateju che ruba tempo e palla all'ex Cosenza salvando i suoi. Un bel primo tempo si chiude a reti bianche.