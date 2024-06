Palermo, parla l’ex Pomini: “Vi presento Dionisi, è un grande allenatore”

"Dionisi è un grande allenatore, giovane, che ha già grande esperienza avendo fatto praticamente tutte le categorie". Così Alberto Pomini, intervistato ai microfoni del "Giornale di Sicilia". L'ex portiere del Palermo ha tracciato un ritratto di Alessio Dionisi, ad un passo dalla firma che lo legherà alla panchina rosanero. "Al Sassuolo ha fatto molto bene, al di là di quest’anno, che poi visti i risultati era evidente che ci fosse qualcosa che andava oltre a quello che era il rendimento dell’allenatore. Qualora il Palermo dovesse sceglierlo, farebbe comprendere ancor di più il fatto che la proprietà vuole fare le cose in maniera importante - ha proseguito Pomini, che lo ha avuto come allenatore al Venezia -. È uno che bada molto al sodo, tutte le sedute sono studiate nei minimi dettagli, per cui sicuramente riuscirà a farsi voler bene con i risultati. E' un allenatore che ha le spalle larghe nonostante sia giovane. Può conquistare il pubblico di Palermo attraverso il suo impegno e la sua dedizione sul campo piuttosto che con proclami".