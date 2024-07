Palermo, parla Gómez: “Visite non superate? Ecco la verità. Voglio il River Plate”

"Il mio ginocchio sta bene, gioco senza dolore". Così Valentin Gómez, intervenuto ai microfoni di "TycSports" dopo il mancato trasferimento dello stesso difensore al Palermo. Il centrale classe 2003 di proprietà del Vélez Sarsfield non ha superato le visite mediche svolte nei giorni scorsi in Italia. Per questo motivo, il giocatore non ha firmato il contratto che lo avrebbe legato al club rosanero, che lo avrebbe comunque lasciato in prestito per almeno un anno in Argentina al River Plate. "Mi piacerebbe giocare nel River Plate. Voglio fare un passo avanti nella mia carriera e, se sarà al River, sarà ancora meglio. L'infortunio è avvenuto nel 2021 ed è una cosa molto piccola. Non mi sottoporrò ad un intervento chirurgico. Giocherò lo stesso", ha chiarito.