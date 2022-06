Palermo, Pardini e il tatuaggio per la B: “Per sempre ti porterò con me”

Tatuaggio celebrativo per la promozione in Serie B per Stefano Pardini

⚽️

Grande entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori per la promozione in Serie B del Palermo, arrivata dopo il percorso dei playoff di Serie C e la finale vinta contro il Padova. Alcuni calciatori rosanero hanno voluto imprimere la giornata promozione con un tatuaggio, a loro si è unito nella giornata di oggi anche Stefano Pardini, preparatore dei portieri dello staff di Baldini.

"Per sempre ti porterò con me. Siamo stati accolti, onorati, festeggiati. Voglio onorare questa squadra e questa città, portandola per sempre con me. Siamo aquile. 12.06.2022 ", queste le parole dello stesso Pardini su Instagram.