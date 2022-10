Palermo, papera Pigliacelli e regalo al Sudtirol: ko e crisi rosanero

Il Sudtirol trova 3 punti a Palermo grazie ad una clamorosa papera di Pigliacelli

Mediagol ⚽️

"Ahi Pigliacelli, regalo al Sudtirol. Il Palermo perde ed entra in crisi"

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sull'amaro ko rimediato dal Palermo di Corini contro il Sudtirol, nella sfida andata in scena ieri pomeriggio al "Renzo Barbera" decisa da un gol di Odogwu dopo una papera di Pigliacelli.

"Prima o poi doveva capitare, che il Palermo perdesse una partita per un errore in disimpegno del suo portiere. Mirko Pigliacelli non è peggio di tanti altri portieri e anche ieri ha fatto nella ripresa una buona parata sul diagonale da sinistra di Roden".

"In queste sette partite - ha proseguito il quotidiano - spesso ha «cincischiato» davanti alla sua porta rischiando e tenendo col fiato sospeso i fans rosa. Non era accaduto nulla e la cosa è passata in silenzio. leri è accaduto che al 20' del primo tempo Pigliacelli ha esitato a rinviare un retropassaggio di Nedelcearu, avrebbe potuto buttare subito la palla in tribuna o dovunque, ma ha esitato. Il possente Odogwu ci ha creduto, s'è gettato sul rinvio centrale del portiere rosa e la palla è finita in rete".

Un episodio che, per ovvie ragioni, ha cambiato l'intero andamento della gara e che ha visto il Palermo tentare fino all'ultimo di pareggiare la gara senza mai riuscirci. Poche idee e sempre confuse hanno condannato i rosa al secondo ko interno, dopo quello contro l'Ascoli. "Cosi la partita s'è giocata principalmente nella metà campo della squadra di Bisoli, brava e fortunata nel difendere il prezioso vantaggio".

Inevitabile, nel post gara, il rumoreggiare del pubblico che dopo il ritiro a Manchester si aspettava un Palermo diverso rispetto a quanto visto prima della sosta. "Non è cosi, non poteva essere così perché questa squadra non ha ancora una identità ed è andata bene fin quando ha provato a somigliare a quella della passata stagione. Pressing e corsa. Come col Perugia o a Bari. Oggi è ancora alla ricerca di se stessa, di punti di riferimento nuovi che non ingranano (Saric non ha giocato, Stulac è stato sostituito nell'intervallo) e della conferma di quelli vecchi. Ma Brunori ieri ha fallito una facile occasione al 42' del primo tempo, quando da ottima posizione ha calciato alto di sinistro raccogliendo un perfetto assist di Stulac, Floriano non incide perché la B è un'altra cosa e Valente neppure gioca".

Nonostante si trattasse di un avversario non irresistibile, la formazione rosanero non è riuscita a mostrare segni di crescita. Sarà compito di Corini, adesso, provare a dare un gioco e un'identità alla squadra con l'obiettivo di cambiare una classifica che sorride sempre meno al Palermo e di prepararsi alla prossima complicata trasferta contro la Ternana.